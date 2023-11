Rimase ricoverato per tre mesi: aggressore condannato

Per una aggressione violenta, per la quale la vittima finì in coma e passò tre mesi in ospedale, è stato condannato a sette anni di reclusione un tunisino 34enne, Brahmin Bennani. L’accusa per lui era di tentato omicidio. Il fatto era successo il 23 giugno del 2018 all’Hotel House. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, l’uomo se la sarebbe presa per alcuni schiamazzi che stavano facendo un marocchino e un tunisino. Questo avrebbe scatenato la reazione di Bennani, che avrebbe aggredito il marocchino prima colpendolo alla testa e poi, quando questi era caduto a terra, continuando a prenderlo a calci. Poi però il tunisino aveva accompagnato il ferito alla Croce Azzurra. Il marocchino era finito in ospedale in condizioni critiche, in prognosi riservata. A lungo era rimasto in coma e per tre mesi fu costretto a rimanere ricoverato. In tribunale, la vittima dell’aggressione aveva raccontato l’episodio con grande difficoltà, per via delle conseguenze del trauma subito. Il medico legale Roberto Scendoni, consulente della procura, aveva confermato che il marocchino aveva la testa sfondata. Bennani invece non si è mai presentato in aula per dare una sua versione dei fatti e respingere le accuse. Ieri in tribunale a Macerata si è tenuta l’ultima udienza. Il pm Rastrelli ha chiesto la condanna dell’imputato a otto anni di reclusione. L’avvocato difensore Marco Poloni ha invece messo in dubbio la ricostruzione dell’accusa, in particolare su come la vittima sarebbe stata colpita. Alla fine il collegio ha ritenuto Bennani colpevole e lo ha condannato a sette anni di reclusione. È stata esclusa l’aggravante dei futili motivi. L’imputato potrà comunque fare appello, per provare a far valere le sue ragioni.

Paola Pagnanelli