"Rimborsare la tassa sui rifiuti alle associazioni"

"Rimborsare la Tari delle annualità 20212022 e mettere in campo un’ azione concreta affinché si possano esentare le associazioni culturali e sportive dal pagamento del tributo". Questo quanto richiesto da consiglieri Andrea Salvatori (Azione Comune) e Andrea Lattanzi (Lega) in una mozione che è stata depositata ieri mattina e sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Le associazioni presenti nel nostro territorio comunale hanno un ruolo fondamentale nella nostra società perché, danno un importante contributo alla creazione di posti di lavoro proponendo una cittadinanza attiva, forniscono una vasta serie di servizi, incentivano le attività sportive e culturali, rappresentando gli interessi dei cittadini di fronte a iniziative pubbliche e posseggono un’importanza sociale nella vita di ognuno di noi – spiegano i consiglieri di opposizione –. Per questo motivo, in un momento di estrema difficoltà sociale legata ai tragici eventi come crisi economica e Covid, che hanno creato non pochi problemi a tutte le associazioni culturali e sportive, è dovere morale di un’ amministrazione comunale mettere le stesse associazioni nelle condizioni di poter proseguire la loro opera sociale senza nessuna difficoltà. E’ con questa proposta che vorremmo, quindi, far rimborsare, alle società che gestiscono o hanno in comodato d’uso locali o strutture pubbliche, il tributo Tari delle annualità 2021 e 2022 e impegnare la maggioranza affinché metta in campo un’ azione che esoneri le stesse dal pagamento del tributo".