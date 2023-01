"Rimborsati solo tre mesi, camionisti allo stremo"

di Lucia Gentili

"Abbiamo ricevuto il rimborso delle accise relative al primo trimestre 2022 solo a dicembre. Restano da recuperare tutti i mesi successivi, quando abbiamo dovuto sostenere i maggiori costi. E i rincari non riguardano solo i carburanti, ma anche i pedaggi autostradali, gli pneumatici e il costo del lavoro. È necessario un intervento da parte dello Stato, a tutela della nostra categoria". A parlare è una persona del settore, Gianluca Ciavaroli, presidente di Autotrasporti Ciavaroli & Ciavtrans srl, storica azienda di Tolentino che conta un centinaio di mezzi e un’ottantina di dipendenti (senza considerare indotto e fornitori). "La situazione sta diventando sempre più difficile, a fronte del caro benzina e diesel – prosegue l’imprenditore -, anche perché pure i clienti si trovano a dover fare i conti con gli aumenti. Lanciamo un appello alle istituzioni affinché adottino provvedimenti per calmierare i prezzi o inviino contributi. Chiediamo di essere considerati alla stregua del settore agricolo e della pesca. Anche noi lavoriamo e dobbiamo sostenere le spese".

Le imprese che esercitano attività agricola, della pesca e agromeccanica possono, infatti, beneficiare di un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di carburante (gasolio e benzina) impiegato per la trazione di mezzi usati nell’esercizio della attività. La problematica riguarda centinaia di aziende di trasporto (incluse quelle micro) esistenti sul territorio maceratese. E sono quotidiane le chiamate alle associazioni di categoria.

"Cerchiamo di rassicurare le imprese sul rimborso delle accise – spiega Paolo Zengarini, responsabile della categoria trasporti di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo -, che dovrebbe tornare a regime in automatico da aprile. Come rappresentanza sindacale siamo a lavoro per ottenere dallo Stato fondi per i maggiori costi sostenuti nel 2022, finora tutti a carico delle aziende. Ovviamente, la situazione è diversa dal pre-crisi, quando la media era di 1.450 euro al litro di benzina; ora siamo intorno a quota 1,8 e probabilmente per diverso tempo non si tornerà indietro, si stabilizzerà. Speriamo che almeno non si registrino più picchi superiori ai 2 euro. Il ripristino del rimborso delle accise, da tempo richiesto dalle associazioni di categoria, servirà comunque a tornare ad una sorta di normalità, in quanto premia le aziende virtuose, che hanno fatto investimenti su mezzi all’avanguardia e con minor impatto ambientale". Ma quello del caro carburante non è l’unico motivo di preoccupazione degli autotrasportatori, ce n’è almeno un alto negli ultimi anni li tiene in ansia ogni volta che si mettono al volante del loro automezzo e partono per effettuare carichi e consegne. "C’è però un altro tema caldo che preoccupa le imprese di autotrasporto delle nostre zone – conclude Paolo Zengarini della Confartigianato -: la sicurezza stradale a rischio per i cantieri dei lavori sempre aperti, specialmente lungo nell’autostrada A14".