Rimborsi a Recanati: proroga per la presentazione della rendicontazione

Prorogati i termini per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dalle famiglie recanatesi per l’iscrizione dei figli ai centri estivi fino alle 14 di venerdì: sarà così possibile soddisfare l’intera graduatoria e garantire il contributo a tutte le richieste presentate. "Numerose famiglie recanatesi, che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi e hanno fatto richiesta dei contributi, non hanno provveduto a inoltrare la documentazione necessaria per ricevere il rimborso previsto. Per questo abbiamo prorogato i termini", spiega il sindaco Antonio Bravi. Sulla questione interviene anche l’assessore alle Politiche Sociali Paola Nicolini: "Con i centri estivi, grazie alla positiva risposta di diverse Associazioni, puntiamo a sostenere le famiglie con un’offerta vasta e plurale, nella convinzione che avere più opportunità sia un sostegno alla genitorialità dal punto di vista educativo".

Antonio Tubaldi