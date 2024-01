Rimborsi delle spese per le cure oncologiche: "Aumentate le risorse per aiutare i pazienti"

La giunta regionale ha aggiornato i criteri per il rimborso delle spese per le cure oncologiche aumentando in modo significativo le risorse: 121mila euro aggiuntivi per il 2023, e poi 2 milioni per ciascuna delle due annualità 2024 e 2025. "Nel triennio 2021-2023 – evidenzia l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – avevamo già potenziato di molto l’impegno, investendo circa 3 milioni 448 mila euro, mentre in passato il finanziamento ammontava a 450 mila euro l’anno". Risorse impegnate in base alla legge regionale 7/2021 che prevede rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, anche per un accompagnatore (quando previsto), nel limite massimo di 3mila euro l’anno per paziente. Il rimborso spetta ai residenti nei Comuni marchigiani che hanno usufruito di prestazioni per diagnosi, cura e controllo di patologie oncologiche, nelle Marche o fuori regione, in strutture pubbliche e private accreditate. Sono invece escluse le prestazioni presso centri di altissima specializzazione all’estero. Rientrano tra le spese rimborsabili: trattamenti di radioterapia e chemioterapia; interventi di chirurgia oncologica, anche ricostruttiva e conservativa; esami diagnostici e di laboratorio; interventi di riabilitazione, di fisioterapia e di osteopatia; cure palliative e terapie del dolore; visite mediche specialistiche, controlli periodici, anche non programmati, compresi quelli successivi e correlati alla patologia; supporto psicologico, anche al nucleo familiare, ma solo in strutture pubbliche e private accreditate. La richiesta di rimborso va presentata all’Ast di riferimento.