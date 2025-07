Rimborsi per i centri estivi: ci sono 35mila euro

L’amministrazione comunale ha rinnovato il sostegno alle famiglie civitanovesi con uno o più figli, mettendo a disposizione un contributo di 35mila euro per il rimborso delle spese sostenute per i centri estivi. L’intervento è stato approvato dalla giunta all’interno del progetto "Civitanova Città per l’infanzia".

"L’assessorato riafferma il suo impegno a sostegno delle famiglie, proseguendo nell’attuazione di politiche concrete a favore dei bambini e dei ragazzi con disabilità – spiega l’assessore alle plitiche social Barbara Capponi (foto) –. Dopo l’emanazione del bando che ha garantito l’assegnazione di 90 ore di assistenza individuale, ci rivolgiamo ora al sostegno economico delle famiglie per consentire ai propri figli la frequenza dei centri estivi".

Il bando per l’individuazione dei beneficiari rispetta due fasce Isee: una per Isee minorenni pari o inferiore a 8.568,47 euro, con formazione di graduatoria in ordine crescente di Isee secondo i seguenti criteri di assegnazione del regolamento per la concessione di prestazioni socio-assistenziali con rimborso totale, pari al 100% della retta in caso di Isee non superiore a 5.567,41 euro; rimborso parziale, metà della retta in caso di Isee superiore al suddetto limite e inferiore o pari a 8.568,47 euro. In caso di più minori, appartenenti al medesimo nucleo, frequentanti il centro estivo il rimborso è pari al 70% della spesa complessiva nelle percentuali di cui ai punti 1 e 2, secondo le rispettive fasce Isee. La seconda fascia per Isee minorenni superiore a 8.568,47 euro e fino a 20mila, con formazione di graduatoria in ordine crescente di Isee secondo i limiti percentuali di cui ai punti 2 e 3 della fascia uno e comunque entro il tetto di cento euro per ogni figlio minore frequentante il centro estivo. La novità introdotta dallo scorso anno è che potranno partecipare al bando in fascia 2 le persone diversamente abili che hanno superato 18 anni di età e che frequentano i centri estivi con assistenza a carico del Comune.

La modulistica è nel sito internet del Comune, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico al piano terra di palazzo Sforza. La domanda dovrà pervenire materialmente all’Urp o all’Ufficio protocollo, oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.civitanova.mc.it e posta elettronica certificata (pec): comune.civitanovamarche@pec.it entro il 31 agosto. È necessario allegare l’attestazione Isee in corso di validità o la ricevuta Inps di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Ulteriori informazioni ai numeri 0733/822255/822216/822248.