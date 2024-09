Rimborsi per i centri estivi. Ecco come fare domanda

C’è tempo fino al 20 settembre per richiedere al Comune di Recanati, da parte delle famiglie, il contributo di rimborso parziale o totale per le spese sostenute per la frequenza dei propri figli, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ai centri estivi organizzate per l’intero periodo estivo da diverse associazioni culturali, sportive o ricreative. È stato approvato, infatti, il bando per l’erogazione dei fondi stanziati che ammontano per ora a 21.497 euro: in caso di minore disabile, senza alcun limite Isee, il rimborso previsto è di 500 euro mentre molto più basso (120 euro per ciascun minore) e legato al reddito (Isee pari o inferiore a 20.842) è il contributo per tutti gli altri.

"La famiglia è al centro della nostra attività di governo – sottolinea il sindaco Pepa – e questo intervento è un sostegno concreto alle famiglie per promuove l’inclusione sociale e garantire a tutti i bambini, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie, di partecipare alle attività estive". Il sussidio sarà erogato ai beneficiari ammessi a contributo, a titolo di rimborso della spesa e a fronte della consegna della documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta. "Abbiamo lavorato con gli uffici al fine di rendere noti quanto prima i requisiti per la partecipazione al tanto atteso bando e le modalità di presentazione della domanda, nell’intento di dare risposte alle diverse richieste in tal senso pervenute dalle famiglie in queste ultime settimane – spiega l’assessore alle politiche sociali Emanuela Pergolesi –. Sono numerose le proposte offerte dalle varie associazioni e dagli operatori del territorio che ringrazio e a cui va il mio plauso per la qualità dei progetti socio educativi, sportivi, musicali, teatrali, ludico-ricreativi e naturalistici messi in atto, segno di forte vitalità nel tessuto sociale e risorsa preziosa per la città di Recanati. L’intenzione, nel prossimo futuro è quella di affiancare nuovamente una proposta di centro estivo organizzato dal Comune, anch’essa caldeggiata da numerose famiglie". Tutta la documentazione è già presente sul sito del Comune ed è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali per ulteriori informazioni (071/7587200-293). Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, valuterà le domande presentate stilando due elenchi distinti: elenco A: contenente tutte le domande per minori disabili; elenco B: contenente tutte le domande con presentazione dell’attestazione Isee 2024 del valore pari o inferiore a 20.841,99 euro.

Antonio Tubaldi