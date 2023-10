Rimborsi per il dragaggio

La Regione ha rimborsato al Comune di Civitanova le risorse stanziate per il dragaggio dell’imboccatura del porto. Un passaggio i cui meriti il consigliere regionale Pierpaolo Borroni (FdI) intesta al centro destra. "Un progetto – dice – partito nel 2019 e che grazie alla giunta Acquaroli e all’amministrazione di Civitanova ha fatto registrare l’accelerazione giusta per essere completato, garantendo il miglioramento della fruizione dell’infrastruttura e migliorando la sicurezza di tutti i soggetti interessati". La convenzione tra Regione e Comune venne sottoscritta nell’agosto del 2019 e nel marzo del 2022 la stipula del contratto con cui il Comune si vide assegnare 420mila euro. Sono terminati nell’aprile del 2022 i lavori, nell’agosto del 2023 è arrivato il rimborso di 385.445 euro, con un’economia di 34.554 euro. "Ennesima dimostrazione di come tutto abbia funzionato per il meglio. Un plauso a tutti" conclude Borroni.