Rimborsi per il trasporto pubblico, solo sei anziani fanno domanda

Trasporto pubblico sconosciuto per gli anziani. I bus a Civitanova viaggiano praticamente vuoti tutto il giorno e tutto l’anno, e lo si vede anche a occhio nudo, poi ci sono anche alcuni numeri che certificano come il trasporto urbano sia sostanzialmente ignorato. Basti pensare che in città soltanto sei ultra sessantacinquenni hanno fatto domanda per ottenere un rimborso da parte del Comune sul costo dell’abbonamento, una misura per la quale sono stati stanziati 1.000 euro, varata sulla scorta di una legge regionale del ’98 che promuove le agevolazioni tariffarie sui servizi del trasporto pubblico su gomma e ferroviario, sia regionale che locale. Provvedimento destinato alle categorie economicamente svantaggiate, tra queste chi ha superato i 65 anni di età. Per accedere al contributo (l’abbattimento del costo del 25% sulla spesa mensile dell’abbonamento) occorre avere un reddito Isee inferiore a 6.500 euro. Il Comune propone il bando ma sono state presentate soltanto sei richieste e tutte sono state ammesse alle agevolazioni che comporteranno una spesa complessiva di 427 euro in bilancio. Il nulla considerando che – dati anagrafe – nel quadro della distribuzione della popolazione, nella fascia tra i 65 e gli 85 anni sono registrati 8.354 anziani.