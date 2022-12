"Rimel, trovata diossina in un solo campione"

Un solo campione di terreno è risultato contenere una quantità eccessiva di diossine. Lo ha reso noto l’Arpam, pubblicando le analisi fatte sui campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati dopo l’incendio divampato alla Rimel di Pollenza, la sera del 5 dicembre. I prelievi sono stati fatti il 7 e il 12 dicembre. Per accertare che le acque di spegnimento non avessero contaminato il sottosuolo, sono stati presi tre campioni di acque di falda da pozzi privati, nella zona che poteva essere coinvolta. Le analisi però hanno escluso qualsiasi tipo di contaminazione. Per quanto riguarda i terreni, invece, i campioni sono stati otto lungo la vallata del Chienti, a una distanza massima di 14 chilometri dalla Rimel. In questo caso le analisi hanno dato valori inferiori alla soglia di contaminazione, con una sola eccezione: in contrada Rancia di Tolentino il valore delle diossine è superiore al consentito, 14,4 nanogrammi invece di 10.

Alla luce di questo dato, l’Arpam ieri ha predisposto un nuovo campionamento dei terreni intorno al punto potenzialmente contaminato per un raggio di circa 50 metri. Il superamento non sarebbe allarmante e i valori potrebbero, ad esempio, essere riconducibili anche alla bruciatura di rami e foglie secche. In ogni caso l’Arpam ha ritenuto necessario approfondire la situazione con ulteriori analisi in quella zona. Si vedrà poi, in base ai risultati, come procedere. Se l’area fosse contaminata dalla diossina, andrebbe perimetrata e bonificata. Al momento, comunque, è presto per dire qualsiasi cosa. I prelievi di terreno e acqua di falda sono stati avviati subito, insieme con quelli di aria, per valutare sotto tutti i profili le possibili conseguenze dell’incendio. Il dato principale – quasi scontato alla luce di cosa era andato a fuoco nel deposito di rifiuti elettronici – è stato quello dell’aria, dove si sono avute condizioni pessime per la dispersione di inquinanti: in particolare, diossine e furani erano in concentrazione medio-alta. Il dato è via via migliorato, ma la situazione si è protratta per qualche giorno. Ora i livelli sono accettabilissimi, assicurano le autorità sanitarie, ma per sicurezza i monitoraggi continuano e continueranno a cadenza periodica, settimanale o ogni dieci giorni.

Di questo, e delle possibili conseguenze per la salute, si parlerà mercoledì 11 gennaio nel teatro Verdi di Pollenza, in un incontro pubblico indetto dal sindaco Mauro Romoli. Interverranno funzionari di Arpam, Asur e Provincia per rispondere ai dubbi dei cittadini.

Paola Pagnanelli