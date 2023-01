"Rimel, un nostro legale seguirà le indagini"

di Lucia Gentili

"Il Consiglio comunale di Pollenza impegna sindaco e giunta a monitorare il rispetto del cronoprogramma presentato dalla ditta Rimel il 22 dicembre scorso riguardante le misure di messa in sicurezza. E a seguire, tramite il proprio legale incaricato, le indagini preliminari penali in corso da parte della Procura e ad adottare le conseguenti misure a tutela del Comune e della propria popolazione in base all’esito di queste". Questo il punto all’ordine del giorno, votato all’unanimità, al Consiglio comunale aperto che si è svolto mercoledì sera in un teatro Verdi pieno per fare il punto sulla situazione e sui provvedimenti adottati in seguito all’incendio alla ditta Rimel di Casette Verdini, avvenuto il 5 dicembre scorso. In platea, in prima fila, il consigliere provinciale Andrea Mozzoni, l’architetto della Provincia Maurizio Scarpecci, Katia Pesaresi (responsabile servizio rifiuti della Provincia), Giorgio Catenacci (direttore tecnico-scientifico di Arpa Marche), la responsabile dell’Arpam Macerata Paola Ranzuglia, i dottori Stefano Colletta e Maria Teresa Leoni per l’Asur (dipartimento prevenzione). "In base all’esito delle indagini – ha spiegato il sindaco Mauro Romoli –, se ci sarà ipotesi di reato con un rinvio a giudizio e si aprirà un processo, il Comune si costituirà parte civile". Intanto l’ente ha comunque nominato un legale di fiducia, l’avvocato Renzo Tartuferi di Macerata, "per seguire le indagini", ha aggiunto la capogruppo di maggioranza Michela Tartarelli. L’amministrazione monitorerà il rispetto del cronoprogramma presentato dalla Rimel con misure "finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e all’impedimento di conseguenze ambientali potenzialmente generate dall’impianto interessato dall’incendio, alla luce delle modifiche richieste dal tavolo tecnico svoltosi successivamente il 22 dicembre". "Andremo a porre attenzione – ha aggiunto la dottoressa Leoni – sugli effetti". "Considerando nel complesso le analisi effettuate – ha concluso il dottor Colletta –, tra il primo e il secondo campionamento, si rileva un significativo abbassamento delle concentrazioni dei metalli pesanti, cadmio e piombo (gli unici contaminati, tra quelli ricercati, per cui sono stati stabiliti tenori massimi per vegetali a foglia larga). Nonostante i risultati analitici non delineano una situazione di pericolo per la salute umana, verrà comunque mantenuto un elevato livello di attenzione, effettuando nel tempo le opportune valutazioni e azioni".