Rimonta del Chiesanuova. Riacciuffato il Tolentino

2

CHIESANUOVA

2

: Orsini, Tomassetti, Balbo, Mercurio, Di Lallo, Nasic, Cancelli (30’ st Garcia), Bracciatelli, Cardinali, Borrelli, Moscati. All. Possanzini.

CHIESANUOVA: Fatone, Ciottilli (18’ st Corvaro), Iommi, Badiali Canavessio, Monteneri (17’ Dutto), Defendi, Morettini, Sbarbati (36’ st Trabelsi), Mongiello, Tanoni (22’ st Carnevali). All. Mobili.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 14’ Cancelli, 45’ rig. Borrelli, 27’ st Defendi, 35’ st Mongiello.

Note: spettatori 500 circa, Angoli 7-1. Ammoniti: Tanoni, Morettini, Nasic, Possanzini, Balbo, Di Lallo.

Quattro gol in un derby ricco di emozioni, ben giocato da entrambe le squadre. Il Tolentino gioca un buon primo tempo e va al riposo sul doppio vantaggio. Il Chiesanuova non si dà per vinto e nella ripresa pareggia il conto. Prima del fischio d’inizio il presidente cremisi Marco Romagnoli premia Davide Borrelli per i suoi 100 gol in carriera (saliti ora a 102 dopo il gol di domenica a Castelfidardo e quello col Chiesanuova su rigore). Mister Possanzini mette un inesauribile Bracciatelli in mezzo al campo al posto dell’infortunato capitano Frulla e opta per una formazione a due punte: gli under Moscati e Cardinali, entrambi 2003. Mister Mobili, per un guaio fisico, perde Monteneri in difesa dopo un quarto d’ora e al suo posto manda in campo Dutto. I cremisi passano al primo vero affondo: azione Baldo-Borrelli a sinistra, palla a Nasic che appoggia per Cancelli il cui tiro a fil di palo sorprende Fatone. Pochi minuti e il numero 7 locale ha la palla del raddoppio, ma il suo tiro finisce alto. Al 32’ Chiesanuova vicinissimo al pareggio con Sbarbati, bravo a liberarsi in area, però impreciso nel concludere. Dopo 10’ Borrelli serve un assist a Moscati, lesto ad anticipare il portiere in uscita che lo stende. Rigore: calcia Borrelli e segna il raddoppio. Secondo tempo: Tolentino smorza il ritmo, ma Chiesanuova non molla. Al 13’ una pregevole rovesciata di Defendi viene deviata in corner da Orsini. Il numero 7 ospite si rifà al 27’ anticipando tutti, a difesa schierata, su un traversone da calcio piazzato. Bello il suo colpo di testa che riapre la gara. Tant’è che al 34’ arriva il pari. I cremisi si fanno sorprendere di rimessa, il lancio di Badiali è millimetrico e Mongiello, scattato sul filo del fuorigioco, non perdona superando il portiere locale con un preciso destro in corsa.