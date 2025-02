Rimonta della Cbf Balducci. Risale la china fino al successo

itas trentino

ITAS TRENTINO: Prandi 4, Kosareva 17, Marconato 11, Weske 16, Giuliani 5, Molinaro 12, Fiori (L), Ristori 3, Zojzi 3, Bassi 1, Pizzolato, Batte. Non entrate: Iob, Zeni (L). All.: Parusso.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Battista 10, Caruso 1, Decortes 26, Bulaich Simian 10, Mazzon 15, Bresciani (L), Fiesoli 8, Busolini 6, Morandini, Allaoui. Non entrate: Sanguigni, Fabbroni, Orlandi. All.: Lionetti.

Arbitri: Cecconato, Pazzaglini. Parziali: 25-21 25-23 21-25 15-25 8-15.

Rimonta della Cbf Balducci a Trento: sotto 2-0 e 12-9 nel terzo set, risale la china fino al successo dominando la gara da quel momento in poi sul difficile campo dell’Itas, nella prima giornata della Pool Promozione della A2 Tigotà di volley femminile. Le maceratesi forniscono una prova in crescendo nei fondamentali, specialmente al servizio e in muro-difesa. Le arancionere rispondono con il 43% in attacco e 6 ace. I due punti permettono alla Cbf Balducci di tenere saldo il quarto posto a quota 44 punti, e di restare in scia alle prime tre. Mvp la regista Safa Allaoui, entrata durante il match, ma tutta la rosa ha contribuito a costruire la rimonta e conquistare la vittoria. Top scorer del match Decortes con 26 punti. Il primo set si decide nella parte centrale, quando un break di 6-0 delle trentine tiene lontane le arancionere che non riescono più a rientrare (25-21). Nel secondo parziale la Cbf Balducci scappa sul 9-13, ma un altro maxi break trentino di 6-0 ribalta la situazione (15-13): l’Itas arriva fino al 22-18 e contiene il tentativo di rientro delle avversarie, 25-23.

Il match si riapre nel terzo set: le marchigiane sono più efficaci al servizio e si fanno valere nel muro-difesa: Trento conduce 12-9 quando la Cbf Balducci cambia marcia e allunga il passo fino al 16-23 con Allaoui in regia e i 7 punti di Decortes: 21-25 il finale. Quarto set di marca arancionera: Busolini attacca all’80% e altri 6 punti di Decortes con il 75% fanno la differenza, finisce 15-25. L’onda positiva della Cbf Balducci continua anche nel tie break: muro-difesa arancioneri tengono Trento al 18% in attacco, le maceratesi scavano subito il solco e chiudono 8-15.