Rimontate le due ante di Porta Pia a Cingoli: Restauro e Rigenerazione

Divelte dai cardini e tolte lo scorso 22 aprile, a Cingoli sono state rimontate nel pomeriggio di ieri le due ante di Porta Pia, dopo essere state sottoposte (l’infisso è stato smontato) a un completo restauro eseguito da Maria Luisa Omenetti Tronelli di Montefalcone Appennino.

La restauratrice ha svolto il complesso lavoro in un capannone situato nel territorio cingolano, dov’erano state depositate le due ante in pregiato legno di rovere, ciascuna alta una quindicina di metri e pesante 30 quintali. Nel 2004 erano state ripulite con un procedimento attuato in loco, come lo sarà a breve la rigenerazione della lunetta superiore.

"Porta Pia dotata di un’illuminazione speciale – ha detto il sindaco Michele Vittori che ha assistito ai lavori con l’assessore Cristiana Nardi – e lo spazio adiacente in cui è stato rinnovato il selciato, diventeranno uno dei più suggestivi scorci che guarniscono il centro storico".

Sul posto, anche la polizia locale.

Le operazioni che si sono protratte per alcune ore, sono state seguite da una piccola folla. Porta Pia è uno dei monumenti più importanti di Cingoli: costruita nel 1835 su progetto dell’architetto settempedano Ireneo Aleandro, venne dedicata al papa cingolano Pio VIII Castiglioni.

Gianfilippo Centanni