Rimorchio fuori controllo in A14: polli a spasso per l’autostrada

A subire i rischi maggiori, nell’incidente di ieri mattina, poco prima delle 8, lungo l’A14, in direzione sud, in territorio di Porto Sant’Elpidio, sono stati i polli trasportati dentro dei gabbioni, nel rimorchio di un autotreno che si è ribaltato, autonomamente, durante il transito pare a causa del restringimento della carreggiata a una sola corsia. Fortunatamente, non ci sono state persone ferite e, anche i polli hanno resistito nelle gabbie che, nonostante l’impatto, hanno tenuto bene. Solo alcuni dei volatili sono morti. Nessun problema invece per la motrice che è rimasta regolarmente in asse. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Fermo e Civitanova, la polizia autostradale, sezione di Porto San Giorgio, per i rilievi del caso e per il ripristino completo della viabilità in quel tratto autostradale. Sul posto anche un servizio veterinario per monitorare lo stato degli animali, verificare se qualche pollo fosse deceduto in seguito all’incidente. E’ stato necessario, infine, l’intervento di un altro autotreno su cui è stato trasferito il pollame per farlo arrivare a destinazione, fintanto che veniva rimesso in asse il rimorchio grazie a una gru. Lunghe code in autostrada che hanno raggiunto i due chilometri nel tratto tra il casello di Civitanova e Porto Sant’Elpidio, in direzione sud. Le segnalazioni arrivavano già prima di Ancona, con tante persone che hanno scelto di uscire a LoretoPorto Recanati per raggiungere Macerata.