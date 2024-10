Travolto da un rimorchio a Macerata, muore pensionato

Morrovalle (Macerata), 13 ottobre 2024 – E’ morto, schiacciato da un rimorchio mentre faceva alcune riparazioni nel suo capannone. La vittima è Giovanni Battistelli, aveva 81 anni.

L’allarme ieri è arrivato poco prima delle 16 da via Domenico Lazzarini a Morrovalle, dove l’uomo viveva con la moglie. Battistelli era andato nel capannone dove teneva gli attrezzi agricoli, per fare qualche lavoretto di riparazione alle varie macchine. Ma dopo un po’, non vedendolo rientrare e non sentendolo, la moglie è andata a vedere cosa fosse successo. Ed è stato così che purtroppo ha trovato l’81enne intrappolato sotto al rimorchio: il mezzo agricolo si era spostato e gli era finito sopra, travolgendolo.

Sul posto – chiamato dal 112 – si è precipitato il personale dell’emergenza sanitaria, accorso con l’automedica del 118 di Civitanova e l’ambulanza della Croce Verde di Corridonia, mentre dalla centrale veniva allertata anche l’eliambulanza, nella speranza di poter portare il pensionato ad Ancona. Ma al loro arrivo, i sanitari hanno capito che per Battistelli purtroppo non c’era più nulla da fare: l’anziano ormai era morto.

A Morrovalle erano stati chiamati anche i vigili del fuoco, per aiutare nei soccorsi, ma alla fine il loro intervento si è rivelato superfluo: il corpo era stato già allontanato dal rimorchio e i sanitari stavano constatando il decesso.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono arrivati anche i carabinieri, intervenuti dalla stazione di Potenza Picena. Dalle prime indagini svolte però si è subito capito che si era trattato solo di un tragico infortunio, senza responsabilità di altri e senza profili su cui fare chiarezza. Con il nulla osta della procura, informata tempestivsamente dell’accaduto, la salma è stata restituita ai familiari che ora potranno procedere con il funerale e la sepoltura del pensionato. Sul posto è stata chiamata l’impresa di Luciana Sforza. La data del funerale probabilmente si conoscerà oggi.

La notizia dell’accaduto si è diffusa subito a Morrovalle e nei centri vicini. Battistelli era in pensione da molti anni, ma tanti lo conoscevano e lo stimavano. Anche il sindaco Andrea Staffolani è rimasto molto colpito dalla notizia di quanto accaduto, essendo anche lui un conoscente della famiglia.

Oltre alla moglie, l’81enne lascia due figli.