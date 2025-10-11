Rimorchio perde sostanze chimiche in autostrada

Perdita di sostanze chimiche dal serbatoio di un rimorchio in autostrada, intervengono i vigili del fuoco. È accaduto intorno a mezzogiorno, quando i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A14, in direzione nord, a seguito della fuoriuscita di policloruro di alluminio da un serbatoio all’interno del rimorchio di un camion. La squadra di Civitanova, insieme al personale del Nucleo nucleare biologico chimico radiologico proveniente da Macerata, ha provveduto alla chiusura della falla mediante l’utilizzo di appositi tamponi. Le squadre, dopo la messa in sicurezza, hanno atteso l’arrivo del personale di Autostrade per la bonifica del manto stradale interessato dalla perdita. Per le operazioni di bonifica è stato necessario chiudere una corsia dell’autostrada. Sul posto presenti anche il personale della polizia stradale, Arpam e Anas.

Intorno alle 19 invece si è verificato un incidente in superstrada. Poco dopo lo svincolo per la zona industriale di Civitanova, in direzione monti, per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un’altra vettura. Il conducente è stato tirato fuori dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale del 118 e della Croce Verde. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Ala: non è grave. Traffico in tilt e auto ferme per quasi un’ora.