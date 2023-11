Rimossa la croce sulla sommità della basilica di San Nicola

È stata rimossa dai vigili del fuoco la croce posta sulla sommità della basilica di San Nicola. E, nel corso delle operazioni, martedì pomeriggio, è sopraggiunta anche la scossa di magnitudo 4 con epicentro a Montelparo (nel Fermano) avvertita bene anche nel Maceratese, Comune di Tolentino incluso. Lo scorso 31 ottobre, a causa delle forti raffiche di vento, i pompieri del distaccamento di Tolentino erano dovuti intervenire sulla facciata della basilica, monumento-simbolo della città, per mettere in sicurezza la croce sull’apice: minacciava di cadere e staccarsi. Come preannunciato, con il miglioramento della situazione meteorologica, i vigili del fuoco sono tornati sul posto, l’altro giorno, per effettuare la rimozione della croce e ristabilire la piena situazione di sicurezza. Con l’ausilio dell’autoscala, una squadra coordinata dal comandante provinciale Mauro Caprarelli e dal capo reparto Elvio Tedeschi, ha effettuato un intervento risolutivo; la croce è stata portata a terra e, dopo i lavori di restauro, verrà nuovamente posizionata sulla sommità della facciata. "Voglio ringraziare personalmente – ha detto il sindaco Mauro Sclavi - e testimoniare la mia stima, quella di tutta l’amministrazione comunale e della nostra comunità, ai vigili del fuoco. In particolare al comandante Caprarelli, al capo reparto Tedeschi e ai pompieri che sono intervenuti per mettere in sicurezza la croce di San Nicola. Con la consueta ma sempre encomiabile professionalità e dedizione, si sono messi a disposizione per risolvere una situazione che creava non pochi problemi di sicurezza e che riguardava l’antica croce di ferro che sovrasta la facciata della nostra basilica, già danneggiata dal sisma, i cui lavori di restauro inizieranno in tempi brevi".

l. g.