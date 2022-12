Rimosse tre auto che toglievano parcheggio ai cittadini

Non è raro imbattersi nel territorio comunale con vecchie auto abbandonate ai bordi della strada o in parcheggi pubblici. Di recente ne sono state rimosse tre di queste autovetture che ormai costituivano un ingombro sottraendo parcheggi ai cittadini, uno persino per disabili in via Gioco del Pallone, in pieno centro abitato. Il comandante della Polizia Locale, ha proprio in questi giorni firmato una determina per incaricare la ditta Carlini di Corridonia di rimuovere, custodire e provvedere alla cancellazione dal P.R.A. tre auto che sono – come si legge nell’atto deliberativo – "abbandonate da lungo tempo e prive delle parti essenziali per l’uso e la conservazione".

I veicoli, come si legge ancora nella relazione, risultano intestati a defunti e gli eredi già da tempo hanno formalmente rinunciato all’eredità. Inoltre tali veicoli non risultano essere oggetto di furto e non hanno, naturalmente, alcun valore economico e per questo non c’è alcun interesse né ad acquisirli al patrimonio pubblico né, tantomeno, vi è la possibilità di alcun ricavo dalla loro eventuale vendita. Non resta, quindi, che demolirli e cancellarli da ogni registro pubblico: il costo di questa operazione, a carico del Comune, ammonta a 732 euro. Ma intanto si sono liberati tre parcheggi che potranno tornare a utilizzare i cittadini.