Rimpatriata 52 anni dopo la maturità

Una decina di ex ragazzi, tutti studenti della terza B del liceo classico Giacomo Leopardi di Macerata, si sono ritrovati a 52 anni dall’esame di maturità. All’appello dell’autonominato "Gruppo Branciari" hanno risposto Paolo Accattoli, Enrico Capodaglio, Alessandro Castelli, Oriano Costantini. Alessandro Curzi, Marco Moretti, Delso Natalini, Riccardo Pennesi, Alessandro Piccioni e Sandro Stacchietti. La serata è stata l’occasione per condividere in allegria i ricordi e i tanti momenti vissuti insieme sui banchi di scuola, e per condividere le esperienze e i percorsi attraversati da allora.