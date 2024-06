Rimpatriata a 40 anni dal diploma

Una bella festa per ritrovarsi insieme a 40 anni dal diploma. È quanto hanno fatto gli ex studenti della classe 5ª A, che hanno frequentato l’istituto tecnico commerciale Filippo Corridoni e si sono diplomati nell’anno scolastico 1983/84. Alla cena erano presenti Fabrizio Bambozzi, Lorella Cardinali, neo eletta sindaco di Montecosaro, Cristina Carlocchia, Maria Ciccone, Mauro Ciccone, Stefano Gambella, Lorenzo Gattini, Mauro Garbuglia, Franca Luciani, Manuela Macellari, Gianna Meschini, Vittorio Morbidoni, Stefania Morichetti, Cristina Pepi e Manuela Stizza. Gli ex compagni di scuola, tra risate e ricordi, hanno anche brindato alla memoria dell’amico Giuseppe Eleuteri, scomparso prematuramente due anni fa. Un’amicizia che non si è persa nel tempo, tra gioia e nostalgia.