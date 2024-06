Rimpatriata a 50 anni dal diploma

Nella sua lunga storia l’Itc Filippo Corridoni ha fornito il personale economico-contabile e dirigenziale del sistema produttivo del comprensorio in tutti i settori: calzaturiero, commerciale, artigianale, turistico e del terziario. Nei giorni scorsi, si sono ritrovati 21 alunni del V B diplomati mezzo secolo fa, nel 1974 a palazzo Sabatucci. "Siamo un gruppo che si ritrova da diverso tempo una volta all’anno – ha detto Alberto Macellari – per rivederci e stare insieme qualche ora". Nell’occasione Attilio Raffaeli ha sorpreso tutti portando un bottiglietta di Olio San Marco, con dedica per ricordare l’avvenimento. Questi i nomi dei partecipanti: Mario Barbatelli, Ottavio Brini, Valentino Casagrande, Gianfranco Copponi, Mario Ferraccioni, Luigi Ferretti, Nicola Gattafoni, Lamberto Giuggioloni, Alberto Macellari, Patrizio Nebbia, Lucio Panichelli, Roberto Paolucci, Pietro Recchi, Attilio Raffaeli, Rodolfo Recchioni, Stefano Scarpa, Piero Scoponi, Franco Santini, Angelo Serenelli, Gianni Tassetti e Ubaldo Torresi.

e. e.