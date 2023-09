Rimpatriata a Cingoli dopo 50 anni: Pranzo e Visita alla Vecchia Classe

Ha ottenuto unanimi e convinti consensi la lieta rimpatriata dei sedici ex studenti che cinquant’anni fa si sono diplomati all’Istituto magistrale di Cingoli. Provenienti anche da Filottrano, Jesi, Ancona, Latina, Staffolo, Recanati, Falconara Marittima, Appignano e Montecassiano, hanno compiuto una visita (grati alla dirigente scolastica Angela Fiorillo e alla docente Katia Bartolelli per l’agevolazione) intrattenendosi nella classe allora frequentata, poi si sono trasferiti al ristorante "La Corte sul lago", per la conviviale di rito. Alunne e alunni di mezzo secolo fa hanno onorato il menu: Donatella Angelucci, Patrizia Canuti, Cristina Cicconi, Alfonso Frassini, Gilberto Giannobi, Maria Massaccesi, Milena Massaccesi, Alba Matteucci, Giuseppe Mercuri, Luciano Morresi, Gianfilippo Paparelli, Raffaela Rossetti, Maria Pia Schiavoni, Anna Rosa Silenzi, Giuliano Tobaldi, Anna Trucchia. E tra una pietanza e l’altra sono fioriti i ricordi, rinnovando sensazioni e momenti di vita vissuta insieme.

Gianfilippo Centanni