Rimpatriata della famiglia Pavoni

Simpatica iniziativa di una famiglia recanatese, i Pavoni. Dopo aver fatto una ricerca certosina nei vari Comuni vicini, gli attuali discendenti sono riusciti a risalire sino a Filippo Pavoni, nato nel 1828 e sposato con Maria Marcelloni nata nel 1830. Il loro figlio Nazzareno, vissuto e sposato a Fontenoce, ha avuto ben 7 figli che a loro volta si sono sposati continuando la discendenza. I parenti attuali sono riusciti a disegnare tutto l’albero genealogico fino ad arrivare alla sesta generazione, quella attuale. Naturalmente, come tante famiglie marchigiane, qualcuno vive in Argentina e ha dimenticato la lingua e i parenti italiani, qualcun altro è passato, purtroppo, a miglior vita.

Si sono contati fino ad un centinaio di persone che non si conoscevano affatto fra loro. Cosa di meglio allora di un bel pranzo per guardarsi in viso e magari riconoscere dai tratti somatici qualcosa che accumuna tutti? Domenica, quindi, è stato la cucina del convento dei Frati Cappuccini ad accoglierli e a permettere loro di riannodare i fili della parentela e dei ricordi. Un appuntamento che si sono ripromessi di onorare ogni anno.