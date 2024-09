Rimpatriata per don Agostino. Torna a Fontespina dopo 50 anni

Mentre nel 1969 gli americani conquistavano la Luna, a Fontespina un giovane carismatico sacerdote, don Agostino Taccari, rimasto a Civitanova fino al 1972, conquistava i giovani del quartiere. A distanza di mezzo secolo quei ragazzi – oggi genitori e nonni – si sono ritrovati in 45 assieme al parroco 85enne, giunto da Fermo in auto. "L’arrivo a Fontespina del giovane sacerdote cambiò la vita di tutti noi" raccontano Carla Morresi, Paolo Pierdomenico, Patrizia Pezzola e gli altri. "Peccato che sia rimasto poco tempo, ma è bastato quel poco per dare voce alle nostre tante domande. Quello che siamo oggi è frutto di tanti incontri e scontri con il nostro caro don Agostino. "In questa occasione speciale abbiamo avuto il desiderio di ricordare anche i nostri amici scomparsi" dice Pezzola. "Grazie don Agostino per i momenti che ci hai regalato – hanno detto i convenuti al termine della celebrazione nella parrocchia di San Carlo –. Un grazie anche al parroco don Sergio, che ci ha permesso questo momento di grazia".

Ennio Ercoli