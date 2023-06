Rimpatriata ricordando la scuola

Ritrovarsi tutti insieme per brindare ai bei tempi passati tra i banchi di scuola, ma anche a un’amicizia lunga una vita. Questa la rimpatriata dei 75enni di Porto Potenza, che hanno colto l’occasione per incontrarsi e festeggiare con un bel pranzo di pesce. Il tutto si è svolto al ristorante "Conosco un posticino", in piazza della Stazione. E tante le chiacchiere, tra passato e presente. A partecipare: Renata Spinaci, Luciana Bufalari, Natalina Maolo, Grazia Antonelli, Rina Pesci, Floriana Torresi, Nadia Santolini, Angelo Gelosi, Bruno Garbuglia, Giuseppe Carbone, Ettore Savoretti, Franco Tarquini, Enzo Rebichini, Claudio Grandinetti, Giancarlo Bindelli, Augusto Giacomelli, Dino Rossi e Domenico Domenella.