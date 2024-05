Rimpatriata tra ex calciatori

Hanno festeggiato al balneare Antonio gli ex calciatori del Portorecanati che, nei primi anni ‘80, fecero incetta di trionfi nelle file di Allievi e Giovanissimi. E con loro non poteva mancare mister Antonio Monaldi. Tanti i ricordi affiorati di quegli anni di successi. Tra questi i successi ottenuti dai Giovanissimi, che vinsero per tre anni di seguito il campionato provinciale dal 1981 al 1983. Nella stagione 1982/’83 ci fu pure il prestigioso titolo regionale degli Allievi, sempre guidati da mister Monaldi. Alla cena c’erano Giuseppe Mirate, Pietro Rombini, Simone Staffolani, Rossano Mazzieri, Mauro Stacchiotti, Danilo Mazziero, Gian Domenico Sgolastra, Fausto De Ambrogio, Roberto Babbini, Roberto Scalcon, Moreno Morelli, Gianluca Guastaferro, Gianluca Busilacchi, Roberto Brutti, Sandro Mancinelli, Pietro Marinelli, Francesco Alessandrini, Lamberto Vecchi, Giuseppe Tiranti, Antonio Monaldi, Sergio Bufarini, Mario Giorgetti, Tonino Perruolo, Massimo Attili, Roberto Ferraccioni.