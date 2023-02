"Rinaldelli coinvolto nell’inchiesta malgrado sia del tutto estraneo"

"Vittorio Rinaldelli è rimasto coinvolto suo malgrado in una vicenda a cui è completamente estraneo". Respinge ogni accusa l’agente immobiliare, sotto processo con l’accusa di truffa in merito alla vendita di una casa. "Rinaldelli – spiega l’avvocato difensore Federico Pezzoni – si è limitato ad acquistare un immobile che era libero da qualsiasi vincolo reale eo contrattuale pagandone il prezzo. Non corrisponde al vero che l’acquisto sarebbe avvenuto mentre era ancora in corso una precedente trattativa tra Mazzone (coimputato nel processo) e un terzo soggetto, perché l’atto pubblico è stato rogato alla fine di marzo 2019 mentre il precedente preliminare si era risolto il 30 dicembre 2018. Anche le cifre indicate non corrispondono al vero. L’istruttoria dibattimentale permetterà di chiarire la posizione di Rinaldelli e quindi la sua estraneità alla presunta truffa, nonché di dare alla vertenza tra Mazzone e il terzo presuntivamente danneggiato la giusta dimensione civilistica".

p. p.