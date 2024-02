Rinasce l’ex Club Aquila. Sarà un centro di aggregazione

Si amplia il progetto del recupero dell’ex Club Aquila a Recanati, in via degli Alpini dove sono stati avviati i lavori, finanziati con 400mila euro dai fondi di rigenerazione urbana per adibirlo a luogo di aggregazione e socializzazione a servizio del Rione Mercato. Infatti quest’ultimo ha ufficializzato l’inizio di una promettente ed importante collaborazione con l’associazione locale "Omphalos" nata nel 2008 per iniziativa di un gruppo di genitori di bambini autistici. L’idea è quella di realizzare, nell’area dell’ex Club Aquila, un "Caffè Sociale" sia per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e le capacità di socializzazione dei ragazzi già seguiti dall’ Omphalos, sia per mettere a disposizione del quartiere un punto d’incontro e di aggregazione per tutti i cittadini. "Siamo veramente orgogliosi di questa iniziativa, commenta il Presidente del Comitato di quartiere del Rione Mercato, Valentino Paoletti, con la quale iniziamo a raccogliere i frutti dei tanti sforzi fatti, come comitato, per ridare vita e senso di comunità al nostro quartiere. Ci rende ancor più contenti tentare di farlo al fianco della splendida realtà dell’Omphalos che ringrazio sin da ora per la grande collaborazione e lo spirito d’iniziativa dimostrati. Auspichiamo che l’amministrazione Comunale sia al nostro fianco nel sostenere il percorso di rinascita del nostro rione, accogliendo positivamente il progetto e consentendo così l’approfondimento e lo sviluppo dello stesso". Negli anni passati il comitato di quartiere aveva avviato una petizione, con oltre 800 firme raccolte, per recuperare l’uso pubblico dell’area chiedendone anche la sua riqualificazione. "Con estremo piacere e un pizzico di orgoglio abbiamo accettato di buon grado la proposta del comitato del rione Mercato a collaborare ad un progetto inclusivo che coinvolga non solo i nostri ragazzi ma l’intera comunità, gli fa eco Fabrizio Principi, Vicepresidente dell’Omphalos OdV. Sono 2 anni che Omphalos svolge attività nel laboratorio BluInfinito qui nel quartiere, ma fin dai primi mesi siamo stati subito coinvolti non solo sulle iniziative già programmate, ma anche nel proporre idee e progetti da realizzare insieme. L’auspicio è che questo progetto possa essere il punto di partenza per creare una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, non solo per il quartiere ma per tutta Recanati".

Antonio Tubaldi