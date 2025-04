Rinasce l’ex Magacacao in piazza. A battesimo "Because the night"

Siamo affezionati alla città, Because the night prenderà il posto di Magacacao e sarà un locale serale con prodotti per larga parte locali. Alessandro Toro e Alessandro Zingaretti raccontano la scelta di aprire il loro locale in piazza della Libertà, che prederà il posto della cioccolateria di cui loro stessi sono stati dipendenti.

Inaugureremo con ogni probabilità il 30 aprile – spiegano i nuovi titolari –, ci siamo interessati a prendere i locali in quanto teniamo molto al posto, alla clientela e alla città. Il format che proporremo sarà quello del lounge bar-bistrot. Lavoreremo principalmente con aperitivi, cene ed eventi come musica dal vivo, mostre fotografiche e fumettistiche. La nostra volontà di aprire è dovuta, in primis, dalla nostra impressione da clienti; ci sembrava mancasse un posto con attenzione all’artigianalità, che desse rilevanza ai prodotti locali, con birre artigianali marchigiane, così come molti vini. Stesso discorso varrà per il cibo.