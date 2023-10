Rinasce l’hotel Diana: "Qui famiglie e turisti"

Fino a qualche anno fa era l’hotel Diana, al centro di Civitanova. Poi la chiusura, l’abbandono per diversi anni e l’acquisto da parte di un imprenditore di Tolentino, Umberto Giorgi, titolare con la famiglia dello Scatolificio Cartotecnica Giorgi. Ecco la solita speculazione, è stato il primo pensiero di tanti, e invece no. Nessuna speculazione e neanche un mattone visto che al posto del Diana sorgerà una palazzina di cinque piani, con struttura di acciaio e pannelli in legno per le pareti, ove saranno ricavati venti monolocali da 35 mq, uno dei quali da adibire a reception e gli altri per ospitare autonomamente famiglie e gruppi che scelgono Civitanova per andare al mare o per altri motivi. I lavori procedono alacremente. In poco più di una settimana, il palazzo ha già preso forma nella sua struttura portante, adesso c’è da passare ai divisori interni, alle reti di luce, gas e metano, e a quanto necessario per rendere abitabili i 19 monolocali con tanto di bagno, camera e sala. "Lavoriamo per metterlo in funzione entro il 2024", dice Giorgi, il nuovo proprietario. "Un tempo record – aggiunge – per strutture di questo tipo, che ci farà compensare a quello perso per completare atti, relazioni e altre scartoffie burocratiche. Abbiamo infatti presentato il progetto due anni fa e solo da poco abbiamo ottenuto l’ok all’inizio lavori. Cercheremo di rimediare".

A gestire il servizio sarà lui. "Lascio l’azienda di Tolentino in mano ai figli Alessandra e Giorgio", dice. "Sono cresciuti con me, l’azienda è solida e loro sanno il fatto loro. Investo sul turismo perché in esso, e nel ristoro, vedo il futuro – sottolinea –. L’artigianato è in fase calante, con i dipendenti che è difficile trovare e i giovani che fuggono altrove. Ho acquistato un vecchio albergo dismesso e ho deciso di mantenere la funzione ricettiva della struttura. Civitanova ne ha bisogno perché ha tutte le condizioni per crescere ancora in turismo e commercio. Io a questa città sono legato, nessuna speculazione da parte mia, il mio investimento non le sottrarrà soldi ma li porterà", aggiunge scherzando. Poi alcuni dettagli. "Il progetto è dell’architetto Luigi Guardiani, alla struttura sarà dato il nome di ’G-Palas Residence’. La struttura, cinque piani, è in acciaio con pannelli in legno. Si tratta di una tipologia tecnica nuova nel Centro Italia. Ed infine una curiosità: il primo pannello – conclude l’imprenditore – è stato montato il 13 ottobre alle 17,86: in meno di dieci giorni abbiamo coperto tutti e cinque i piani".