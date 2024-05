Rinasce Villa Cozza. Il parco della città riapre i cancelli: "Abbiatene cura"

Pieno di presenze per l’attesa riapertura del parco di Villa Cozza, uno dei polmoni verdi di Macerata. La festa organizzata dall’Ircr ha visto un momento musicale con l’orchestra ’Insieme per gli altri’, che ha allietato gli ospiti della vicina casa di cura e tutta la cittadinanza. Il parco urbano era rimasto chiuso per diversi mesi per ragioni di sicurezza: due grandi alberi erano pericolanti. Il presidente dell’Ircr Amedeo Gravina ha esordito: "Bentornati in questo luogo, prezioso per gli anziani quanto per i giovani e per chiunque vi passeggi o vi legga un libro. La giornata di oggi è frutto dell’unione tra la tradizionale festa di primavera che qui si svolgeva e la riapertura del parco. Vorremmo, nel periodo estivo, organizzare qui iniziative e manifestazioni. Stiamo anche lavorando all’ampliamento del parco dal lato di via Pancalducci. Uno dei due alberi pericolanti - ha detto Gravina riferendosi al periodo di chiusura del parco - è stato recintato; l’altro abbattuto".

È allo studio dell’Ircr anche la possibile riapertura del bar all’interno della torretta nell’area verde, che è stato aperto in via eccezionale per la festa. "Il parco è a disposizione di tutta la cittadinanza. L’importante è che tutti ne abbiano cura e rispetto", hanno sottolineato Gravina e il sindaco Sandro Parcaroli. Alla festa di riapertura hanno risposto presente anziani e famiglie con bambini, ma anche ragazzi e ragazze di tutte le età. Il gruppo che ha suonato alla festa, Insieme per gli altri, è attivo da quattro anni, ha suonato in 200 concerti in 80 località a favore di 120 associazioni e raccolto 90mila euro, portando avanti un impegno molto importante nell’ambito della beneficenza. Con le voci di Sara Vallasciani e Diego Brocani, sul palco hanno suonato alcuni arrangiamenti di brani come ’House of a rising sun’, ’Se telefonando’ e ’Nel blu dipinto di blu’. L’albero pericolante abbattuto, un cipresso di Guadalupe, è stato trasformato, su iniziativa dell’Ircr, in una splendida scultura dall’artista Andrea Gandini, che ha scolpito con la tecnica settecentesca della "falsa veduta" una prospettiva di Macerata alla base del tronco.