"Rinascere insieme" Nazionale Cantanti, raccolti 15mila euro per i ragazzi del cratere

di Lucia Gentili

È finita 3-0 per i Cuori Sibillini la partita-evento "Rinascere insieme", giovedì in uno Stadio della Vittoria di Tolentino gremito, con la Nazionale Cantanti. Ma la vittoria più bella è stata fuori dal campo. "L’obiettivo è stato raggiunto e superato – ha detto il presidente della Pro Loco Edoardo Mattioli, che ha organizzato l’iniziativa con Deborah Pantana e i partner e sostenitori (come Acqua Nerea e Fintel) –: sono stati venduti circa 2.000 biglietti e raccolti intorno ai 15mila euro, che saranno destinati ai giovani dei Comuni del cratere. Mesi di duro lavoro, un’impresa difficile ma ce l’abbiamo fatta". L’incasso, infatti, viene devoluto interamente ai Comuni colpiti dal sisma per sostenere il "Progetto Sorriso", finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per ragazzi.

Dopo l’ingresso delle due squadre sulle note di "Si può dare di più" e l’esecuzione dell’inno da parte della banda cittadina e del coro diretto dal maestro Tiziana Muzi, è cominciata la Partita del cuore. Terna arbitrale al femminile (dalla sezione di Macerata): Irene Tirri, assistente 1 Monica Compagnucci, assistente 2 Erica Iacubino (quarto uomo, in questo caso quarta donna, Viola Pierluigi). Due gol sono stati segnati da Cristian Bucchi e uno da Massimo Nerpiti, entrambi ex calciatori, nei "Cuori Sibillini", la squadra composta da vecchie glorie, sindaci e amministratori. Su tribuna e curve pubblico di ogni età, tra ola, applausi e richieste di selfie con gli artisti. Formazione "Cuori Sibillini": Andrea Armellini, Mauro Sclavi, Antonio Balzano, Marco Giuliodori, Romano Carancini, Mirko Taccola (capitano), Simone Damiani, Paolo Paoloni, Cristian Bucchi (vicecapitano), Danilo Soddimo, Giuseppe Magi. A disposizione Roberto Tizzoni, Massimo Nerpiti, Andrea Casoni, Mirco Sirolesi, Samuele Conforti, Mauro Romoli, Alessandro Gentilucci, Mirko Carota, Vincenzo Felicioli, David Buschittari. Allenatore Fabrizio Castori, direttore tecnico Stefano Gobbi, team manager Riccardo Bocchini (come medico sociale, Emanuele Principi, Danilo Compagnucci, Leonardo Pasotti, Gabriele Caraffa; massaggiatori Nazzareno Rocchetti, Patrizio Domizi, Gianluca Raponi). In campo poi è scesa anche Ilenia Cittadini, assessore di Castelraimondo. Formazione "Nazionale Cantanti": Sergej, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Ludwig, Enrico Ruggeri (capitano), Moreno il biondo, Giammaria, Piccolo G, Marco Ligabue, Il Tre, Cricca. A disposizione Niveo, Piero Romitelli (Pquadro), Andrea Galderisi, Michele Pecora, Ndg, Marco Empy, Lorenzo Menichelli, Zeno Lattanzi, J-Pata, Crytical. Mister Sandro Giacobbe.