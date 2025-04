Rincari della Tari e rebus discarica. Stop alla spazzatura a Pesaro, da luglio sarà portata a Corinaldo

Un aumento di circa 30 euro tra il 2023 e il 2024, a cui si aggiungerà quello recentemente varato per il 2025. È la spesa aggiuntiva per la Tari (oggi scade il pagamento dell’acconto) di un’abitazione di 120 metri quadri per quattro persone (più un garage e una cantina) a Macerata che abbiamo preso come riferimento, valore che ha fatto sfondare quota 400 euro l’anno. D’altro canto nel 2024 in provincia di Macerata l’aumento medio della tassa sui rifiuti è stato dell’8,9% (a Macerata città il 7,9%) e proprio in questi giorni i Comuni stanno approvando quello per il 2025 che mediamente, secondo la decisione dell’assemblea territoriale d’ambito assunta esattamente un anno fa, vale un +8,4% (+6,5% a Macerata città). Poi, però, nel corso dell’estate arriveranno nuove indicazioni per il biennio 2026-2027 (la Tari va rivista ogni due anni) in base alle quali ci sarà un nuovo adeguamento delle tariffe (da approvare entro il mese di aprile del prossimo anno). Si dirà che, tutto sommato, 30 euro non sono granché. A parte il fatto che non è così, ma l’aumento della Tari (lunedì è stato approvato un +6,5% da parte del consiglio comunale di Macerata, che l’ha contenuto grazie al recupero di risorse derivanti dall’evasione) risulta sempre più difficile da essere accettato, poiché non è colpa di un destino cinico e baro, né è attribuibile alle periodiche decisioni dell’Arera (l’Autorità di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele calore). Il peso maggiore lo esercitano i costi che Cosmari deve sostenere per trasferire i rifiuti fuori provincia, visto che sul nostro territorio, come noto, non abbiamo una discarica in cui smaltirli. Un’assenza da attribuire alla incapacità dell’Ata, e dunque dei sindaci, di individuare il nuovo sito in cui realizzarla, visto che da almeno due anni e mezzo si gira a vuoto.

A fine maggio dovremmo avere la graduatoria definitiva delle aree idonee, nel frattempo scese da 35 a 29 (è stata depennata, tra le altre, l’area che era stata prevista a Treia). Poi si dovrebbe, finalmente, scegliere il sito per il nuovo impianto, ma è lecito dubitare che questo accada a ridosso delle elezioni regionali (che dovrebbero tenersi a settembre). Intanto, dal 2024, stiamo portando i rifiuti a Tavullia, in provincia di Pesaro, e lì avremmo dovuto conferirli per l’intero 2025. Invece, bisogna trovare una nuova soluzione, e in fretta, perché abbiamo già trasferito una quantità di rifiuti quasi pari a quella che era stata prevista per l’intero anno. Per la fine di giugno, massimo inizio luglio, serve la disponibilità di un altro sito. La soluzione prevista, per la quale sarà necessario perfezionare un accordo tra la provincia di Macerata e quella di Ancona, è quella di portare i rifiuti a Corinaldo, più vicino rispetto a Pesaro e, dunque, anche con un prevedibile contenimento dei costi di trasporto. Bisognerà vedere per quanto tempo, però. E, poi?