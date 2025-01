Rincari e incentivi ridotti. Le imprese edili tremano: "Servono misure urgenti"

"L’edilizia sta vivendo una fase di contrazione anche a seguito della recente legge di bilancio, che ha ridotto le aliquote di incentivazione per i bonus edilizi e introdotto criteri più rigidi per le detrazioni fiscali. Questo ha generato incertezza nelle famiglie e nelle imprese, frenando gli investimenti e compromettendo la riqualificazione degli edifici più energivori". Simone Giglietti (nella foto), imprenditore edile e dirigente Cna Macerata, lancia l’allarme per un settore che in provincia di Macerata conta 4.210 imprese attive, in lieve crescita (lo 0,6%) rispetto allo scorso anno. "Ma non bisogna dimenticare – evidenzia – che rispetto a cinque anni fa sono diminuite di 539 unità, un calo significativo dell’11,3%. Il dato positivo dell’ultimo anno rischia oggi di essere compromesso dalle nuove difficoltà legate alla riduzione degli incentivi e all’aumento dei costi di produzione".

I dati delle associazioni di categoria confermano un calo della massa salari, mentre le imprese si trovano a fronteggiare rincari su materie prime, energia e attrezzature: "Gli aumenti su laterizi, legname, ferro e calcestruzzo stanno mettendo in difficoltà le aziende, aggravando una situazione già complicata", prosegue Giglietti. Le piccole imprese, pilastro del settore, sono le più vulnerabili. La riduzione delle agevolazioni fiscali e l’aumento dei costi di produzione rischiano di far calare drasticamente la domanda. Anche la ricostruzione post-sisma, che potrebbe rappresentare un’opportunità per i costruttori, è ostacolata da normative complesse e certificazioni sempre più stringenti.

"Senza misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, il comparto subirà inevitabilmente una riduzione, con il rischio di chiusura per molte piccole aziende e la perdita di numerosi posti di lavoro. Chiediamo interventi mirati per rilanciare il settore e garantire continuità occupazionale e sicurezza abitativa", conclude il dirigente Cna di Macerata.