Rincari energia, il Comune dà più soldi all’Atac

di Lorena Cellini

Passa da 1.342.000 a 2.100.000 euro la quota che verserà il Comune all’Atac come rata 2023 della convenzione stipulata tre anni fa per trasferire alla società controllata dall’ente pubblico la gestione e l’efficientamento della pubblica illuminazione. Una ‘botta’ causata dall’aumento di 758.000 euro dei costi energetici nel 2022, che impattano sull’operazione trentennale del valore di 33 milioni di euro, accompagnata da una analisi di fattibilità che ne evidenziava forti criticità economiche e finanziarie, con utili che si sarebbero verificati solo a partire dal 2040 e un risultato positivo finale di 2 milioni di euro.

Cifre che tengono ancora con il rincaro energia? Per Massimo Belvederesi (nella foto), presidente dell’Atac, il piano economico-finanziario è ancora valido: "Il contratto trentennale si basava su una formula spropositata e se avessimo applicato quell’algoritmo oggi la rata avrebbe sfiorato i 4 milioni di euro, comprensiva anche della quota investimenti. Come l’abbiamo contenuta? Perché abbiamo già eseguito l’80% delle sostituzioni con lampade led presso i punti luce e questo ha comportato un forte risparmio". Nessun timore che l’aumento dell’energia faccia saltare i conti, visto che l’analisi economica prevedeva da parte dell’Atac, oltre al finanziamento degli investimenti attraverso l’accensione di mutui, anche un prestito ponte da 900.000 euro. "Non è stato necessario – dice Belvederesi – perché abbiamo anticipato l’investimento sul cambio delle lampade e quel deficit viene assorbito dal risparmio sul consumo".

La convenzione tra Comune e Atac (azienda comunale) venne firmata nel 2020 quando le spese per l’acquisto dell’energia elettrica erano stimate in 844.000 euro l’annuo e con l’obiettivo di dimezzarle, ad efficientamento energetico avvenuto, a 406.000 euro. La rata annua da 1.351.000 euro comprende le spese di acquisto dell’energia elettrica per 844.000 euro, la gestione ordinaria per 141.000, la manutenzione del risparmio energetico per 46.000, interventi alla funzionalità degli impianti 30.000, spese generali 37.000, costi della sicurezza 9.000 oltre l’lva. La sostenibilità economica del progetto si basa sull’abbattimento del costo dell’energia 406.000 euro l’anno, considera il costo di manutenzione straordinaria degli impianti a 50.000 euro, delle manutenzioni ordinarie a 160.000, più 6.300 per i costi della sicurezza con un totale spese di 622.000 euro e con un risparmio di 477.000 euro destinato all’ammortamento dell’operazione.