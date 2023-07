Rincari mense e trasporti "Mai fatto in dieci anni"

"In 10 anni di amministrazione delle mense scolastiche, mai abbiamo aumentato le tariffe. Perché mense e trasporti non sono solo servizi, ma anche welfare sociale e diritto allo studio. Neanche durante la grande crisi delle finanze pubbliche, abbiamo aumentato le tariffe. Voi siete in un’epoca di grande ricchezza della spesa pubblica. Ma con le famiglie la nuova amministrazione fa solo selfie&propaganda. Avevano scelta, ma ne hanno fatta un’altra". Dura presa di posizione da parte dell’ex assessore alla scuola e oggi consigliere comunale, Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) contro la nuova amministrazione e, in particolare l’assessore Katiuscia Cassetta. Quest’ultima aveva detto che, di fronte ad aumenti del costo delle mense e dei trasporti scolastici, che si tradurranno in un massimo di 14 euro in più al mese per le famiglie con redditi sopra ai 50mila euro, "non c’era altra scelta". "Non so se fa indignare di più l’aumento della spesa per le famiglie o la giustificazione portata – incalza Monteverde –. Perché prima hanno smantellato le cucine delle scuole, diminuito il personale delle mense, tutto motivato come risparmio della spesa per evitare l’aumento delle tariffe. Poi a maggio presentano un bilancio consuntivo con 1,5 milioni di avanzo, sbrodolandosi di autoelogi. Come se un Comune debba avere avanzi di bilancio e non spendere tutto per servizi di qualità per i cittadini. E ora, però, piangendo per i maggiori costi (tutti da verificare), mettono le mani nelle tasche delle famiglie".