Rincari nelle bollette. Gas, aumento del 18%: "Molti vogliono rateizzare"

"Gli effetti di rincari, che per le bollette del gas viaggiano attorno al 18%, li vedremo soprattutto nei prossimi mesi. Ma già adesso sono molti i cittadini che si rivolgono al nostro sportello energia, attivo a Macerata, Civitanova e Tolentino, per cercare di trovare il contratto più adeguato e conveniente, ma anche per poter rateizzare gli importi delle bollette". Lorenzo Longo, presidente della Federconsumatori di Macerata, sintetizza in questo modo una situazione che rischia di mettere sempre più in difficoltà una fetta crescente della popolazione. "Famiglie con un reddito modesto e soprattutto anziani, che magari percepiscono la sola pensione sociale, fanno davvero fatica a garantirsi la luce e il riscaldamento. Capita che anche importi di 200/300 euro mettano in difficoltà l’equilibrio dei loro conti. E, di conseguenza, chiedono come fare per poter pagare a rate".

Secondo le stime della Federconsumatori, in Italia più di otto persone su 100 vivono in condizioni di povertà energetica, un dato che peggiora nella fascia di popolazione anziana e che sembra destinato ad aggravarsi alla luce del già annunciato rincaro dei prezzi. "Il rischio – aggiunge Longo - è che, in assenza di interventi mirati, le tensioni geopolitiche portino a nuovi aumenti delle bollette. Per questo, insieme alla Cgil, allo Spi e alla Filctem, abbiamo deciso di rilanciare la campagna di informazione che ha visto impegnate le quattro organizzazioni già nel corso del 2024 per aiutare cittadine e cittadini a orientarsi nella giungla di prezzi e tariffe. L’anno scorso abbiamo raggiunto tantissime persone. Ora riprendiamo questa azione anche per sostenere le richieste di specifici interventi politici, da mettere in campo con urgenza: rafforzare le misure di contrasto della povertà energetica, disaccoppiare il prezzo finale dell’energia elettrica dal prezzo del gas, rivedere l’albo dei venditori di energia".

Non solo. È necessario aumentare l’importo del bonus energetico, allargare la platea dei beneficiari e semplificare l’iter per l’accesso. Inoltre, per Federconsumatori, è urgente rivedere il metodo di determinazione delle tariffe del servizio di tutela delle vulnerabilità. "È assurdo che le fasce più deboli siano quelle che, ad oggi, subiscano in maniera più pesante gli effetti di queste speculazioni: bisogna svincolare il metodo tariffario da meccanismi di mercato". Preoccupazioni che emergono anche da un’indagine dell’Ufficio studi della Cgia, secondo la quale nel 2025 luce e gas costeranno alle imprese – mediamente – il 19,2% in più rispetto al 2024.

Nello specifico, per quanto riguarda le Marche, rispetto ad una spesa di 1,64 miliardi registrata l’anno scorso, nel 2025 la bolletta sarà più salata, con un’aggiunta di 316 milioni di euro, raggiungendo 1,95 miliardi di euro, un aumento del 19,3%. La Cgia ha elaborato queste stime ipotizzando un prezzo medio dell’energia elettrica di 150 euro per Megawattora e del gas a 50 euro per Megawattora, mantenendo così una proporzione di tre a uno tra le due tariffe, come si è verificato nei due anni precedenti. Ma le cose potrebbero andare anche peggio.