Rincasa ubriaco, poi la lite. I carabinieri in casa di due coniugi

Coppia litiga furiosamente e devono accorrere i carabinieri. È successo a Potenza Picena l’altra sera, poco dopo le 22. Galeotto qualche bicchiere di troppo, l’uomo è rientrato a casa ubriaco e il suo comportamento sotto gli effetti dell’alcool ha spaventato la moglie. Ne è nata una violenta lite verbale tra i due, con la donna che – essendo in fase di separazione da lui – voleva che il marito uscisse di casa, cosa che lui non aveva alcuna intenzione di fare.

Sono partite urla e minacce, poi l’intervento dei carabinieri, arrivati per calmare gli animi. Alla fine la situazione si è sbloccata quando lei, per darci un taglio, ha deciso di fare le valigie e di andare a dormire da parenti, che pure vivono a Potenza Picena. Purtroppo sono sempre più frequenti le chiamate al centralino dei carabinieri costretti ad accorrere e a fare da pacieri per placare le litigate in famiglia. Molto spesso tutto si risolve in un momento di tensione, ma si tratta sempre di situazioni che non si possono sottovalutare. La conflittualità di coppia infatti troppe volte è degenerata, arrivando non solo alle botte ma anche ad aggressioni fatali ai danni delle donne. Per questo motivo, in presenza di codice rosso, l’attenzione è sempre alta.