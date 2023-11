Rincorre il cane e sparisce. Ritrovata 13enne

Sono state tre ore di angoscia quelle vissute dalla famiglia di una ragazzina di 13 anni che ieri si è allontanata da casa con il cane e, mentre lo rincorreva, nelle campagne tra Civitanova e Porto Potenza ha perso l’orientamento. La mamma ha dato subito l’allarme alle forze dell’ordine facendo scattare le ricerche: nel giro di qualche ora la ragazzina ha raggiunto casa sana e salva.

È successo ieri in tarda mattinata. La 13enne e la mamma passeggiano col cane quando la seconda si allontana e in pochi istanti fa perdere le proprie tracce. Dopo averla cercata invano per una mezz’ora la donna preoccupata chiama i carabinieri. Subito intervengono i militari della compagnia di Civitanova, supportati da un velivolo del 5° nucleo elicotteri carabinieri di Pescara, con una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco. Come previsto, in queste circostanze, è stato anche attivato il piano provinciale di intervento della prefettura di Macerata, per la ricerca delle persone scomparse, al fine di consentire il coordinamento di tutte le attività di ricerca e soccorso.

Intorno alle 14.30 il lieto fine: la 13enne dopo aver perso l’orientamento ed aver vagato per le colline ha percorso una decina di chilometri in campagna, da sola, prima di incrociare una stradina vicino al centro abitato, e riuscire così a raggiungere la casa di un parente. Grande sollievo tra tutti i componenti delle forze dell’ordine impegnati nelle ricerche ma, soprattutto, grande felicità per la madre che ha potuto riabbracciare la sua piccola, spaventata ma sana e salva.