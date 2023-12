Rinforzi a Palazzo Sforza. C’è l’ok a sedici assunzioni

Nuove assunzioni in Comune previste nel periodo 20242026, la spesa complessiva ammonta a 287.000 euro. È quanto deciso nelle pieghe del bilancio triennale che è stato, nei giorni scorsi, votato la giunta. Il piano specifico sarà approvato con un atto successivo e dovrà tenere anche conto delle assunzioni che erano state già programmate nel 2023 e che non sono state ancora effettuate. Sono sedici le figure che dovranno implementare l’organico degli uffici di Palazzo Sforza e della Delegazione della città alta con i rispettivi uffici tecnici: quattro operatori (categoria B), due messi (categoria B3), un istruttore amministrativo (categoria C), tre istruttori direttivo-amministrativi e tecnici (categoria D), un istruttore amministrativo-contabile (categoria C), due istruttori direttivo-amministrativi e contabili (categoria D), due assistenti sociali (categoria D), un istruttore direttivo tecnico (categoria D). Secondo i dati forniti dall’amministrazione comunale, che però prendono come anno di riferimento il 2022, sono 198 i dipendenti che risultano in servizio negli uffici pubblici, con un rapporto rispetto agli abitanti di Civitanova di uno ogni 214 residenti, un dato che viaggia sotto la media stabilita da un decreto ministeriale del 2020 e che prevede che questo numero si attesti sul livello di 1152.

La programmazione del Comune per ingaggiare nuove figure è partita anche dalla situazione delle cessazioni di chi è andato in pensione e che sono state nove quest’anno, che saranno due nel 2024 - tra queste quella del segretario generale Sergio Morosi che se ne andrà a febbraio - altre nove nel 2025 e sette nel 2026. Quanto, invece, al personale che dovrà essere reclutato a tempo determinato, la programmazione prevede una spesa di 123.624 euro e questa è la sezione in cui è inserito lo staff del sindaco, dotato di tre persone, che costano 77.500 euro l’anno. Ulteriori 24.650 euro l’anno sono stati stanziati per il potenziamento stagionale della polizia municipale, una somma che prevede l’ingaggio di quattro agenti per operare in città nei tre mesi estivi e ci sono anche 91.200 euro accantonati per gli incarichi temporanei, triennali, a due dirigenti nei settori dei lavori pubblici e della pianificazione territorialeedilizia. In totale, nel 2024 la spesa lorda per il personale del Comune di Civitanova, come negli anni precedenti, si attesta sui 9.225.000 euro.