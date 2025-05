Rinforzi in corsia. Prorogati 41 contratti. Nuove nomine all’Ast

Il direttore generale dell’Ast, Alessandro Marini, ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre 41 contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nei mesi di maggio e giugno. Si tratta di 32 infermieri e 9 operatori socio sanitari di cui è stata accertata "la stringente necessità" di continuare ad averne la disponibilità non solo per assicurare le sostituzioni nelle equipes nel caso di assenze di medio - lungo termine, o personale part-time, ma anche per una gestione flessibile delle esigenze emergenti di copertura turni, tenuto conto dell’approssimarsi del periodo delle ferie estive.

Nello stesso tempo sono stati banditi diversi concorsi pubblici, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di diversi posti: un dirigente farmacista di farmaceutica territoriale, un dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica, tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica. In tutti i casi, gli interessati devono presentare la relativa domanda di partecipazione entro il 22 maggio. Marini ha anche effettuato diverse nomine. Ad Antonio Conte è stato conferito l’incarico a tempo determinato di direttore della unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Civitanova, mentre Eleonora Gabrielli, in considerazione dell’esperienza lavorativa maturata anche in qualità di sostituto facente funzioni, è la nuova responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale "Malattie Infettive" (incarico quinquennale). Giuliana Poloni, invece, sempre in considerazione dell’esperienza lavorativa maturata anche in qualità di sostituto facente funzioni, è la nuova responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale "Diagnostica Camerino-San Severino" (incarico quinquennale).

Assunzione a tempo pieno e indeterminato per Roberta Marra, dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, Unità operativa per la quale sono state assunte a tempo determinato e orario ridotto anche Tamara Chiusaroli, Eva Vitali e Francesca Feliziani. Assunzione a tempo determinato e orario ridotto anche per Alessia Giotta, in qualità di medico di Medicina interna. Assunti a tempo indeterminato, in qualità di fisioterapisti, Veronica Vallesi e Nicola Gigli. Assunti a tempo determinato e orario ridotto Valentina Lunerti e Lorenzo Giuliani, dirigenti medici di Oncologia, conferito un incarico per prestazioni libero professionali, autonome, al dottor Sergio Giorgetti, medico specialista in pensione, finalizzato a fornire supporto clinico-assistenziale all’Hospice di San Severino, per la durata di sei mesi, a partire dal primo maggio. Incarico a tempo determinato (dal primo maggio al 31 ottobre) per 30 ore settimanali, a Fabiana Cervigni, in qualità di medico di Medicina Veterinaria Convenzionata nella disciplina funzionale Sanità Animale.