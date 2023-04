"Ringrazio il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Macerata"

Una storia di buona sanità. A raccontarla è Maria Taffetani di Petriolo, maestra d’asilo in pensione, che vuole dire grazie a tutto il reparto di Pneumologia dell’ospedale di Macerata. Lo fa con una lettera: "Un sorriso non costa nulla. Così dovrebbe chiamarsi questo reparto. Sono entrata in Pneumologia martedì 4 aprile (Martedì Santo, ndr) e sono tornata a casa il 18 aprile (martedì scorso). Tutti i controlli sono stati fatti in brevissimo tempo e con molta attenzione. Sento il dovere di ringraziare questo splendido reparto. Grazie a tutto il personale medico, paramedico, infermieristico e gli altri che vi operano. Accoglienza, gentilezza, umanità, calore, affetto caratterizzano tutti. C’è la predisposizione totale all’ascolto e al consiglio. Il paziente ha bisogno di questo. Si può chiedere senza paura. Medici e operatori sono dei veri angeli. Lo sono anche le infermiere, che ho seguito da piccoline alla scuola dell’infanzia e che ora svolgono qui la loro missione con professionalità, amore e dedizione. Non si vedono i volti (causa mascherina) – conclude rivolgendosi a tutti –, ma gli occhi sprigionano sorrisi, baci e attenzioni. Fede e speranza vi siano d’aiuto nel vostro lavoro". Malgrado il momento difficile, la signora Maria si è sentita accolta, per l’umanità e la premura dimostrate dal personale sanitario.