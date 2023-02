Rinnovare la memoria delle vittime delle Foibe

"Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Con questo spirito, il 10 febbraio di ogni anno, si celebra il "Giorno del ricordo".

Il Comune di Macerata aprirà le celebrazioni alle 10.30 con la deposizione di una corona di alloro in via Vittime delle Foibe, simbolo anche delle strade che tante persone delle comunità giuliano-dalmata hanno dovuto percorrere in fuga dalle persecuzioni. Domani alle 11, in collaborazione con l’Istituto Storico, invece, è prevista in diretta live sul canale YouTube dell’Istituto il racconto, a opera del narratore Simone Maretti, de "Il rogo nel porto" di Boris Pahor, scrittore sloveno di cittadinanza italiana. L’appuntamento online verrà introdotto dal docente dell’Università di Macerata, Edoardo Bressan. Sempre domani, ma alle 18 alla libreria "Bottega del libro" verrà invece presentato, alla presenza dell’autore Fabio Todero, il libro "Terra irredenta, terra incognita. L’ora delle armi al confine orientale dell’Italia 1914 – 1918".

A San Severino, invece, la cerimonia si terrà questa mattina, dalle 9 al monumento dei Caduti di via Roma. Dopo i saluti delle autorità con l’intervento del sindaco, Rosa Piermattei, prenderà la parola un rappresentante dell’associazione Unione degli istriani. Sarà presente anche il coro delle voci bianche dell’associazione "Virgilio Puccitelli". Ad Appignano, infine, la cerimonia si terrà domenica alle 16 con l’intitolazione del piazzale in via Caduti sul lavoro come "Piazzale Martiri delle Foibe" a cui parteciperà il Consiglio comunale dei ragazzi dell’istituto "Luca Della Robbia". A seguire al teatro Gasparrini ci sarà la conferenza dal titolo "Capire la frontiera Adriatica: problemi e strumenti" un incontro condotto dal professor Angelo Ventrone, docente di Storia contemporanea all’Università di Macerata, a cui interverranno il prof. Fabio Todero ricercatore Irsrec Fvg e Orazio Zanetti Monterubbianesi, presidente dell’Associazione nazionale Veneti Giuliano Dalmati - Marche Sud.