Rinnovata l’intesa con il Soccorso alpino

La giunta regionale ha approvato il rinnovo e la prosecuzione dell’accordo con il Soccorso alpino e speleologico delle Marche. L’intesa conferma e potenzia le attività di soccorso, salvataggio e recupero, oltre alle fondamentali operazioni di formazione, addestramento e gestione, essenziali per garantire interventi tempestivi ed efficaci sia in ambito sanitario sia in situazioni di emergenza di diversa natura. "Rafforziamo e valorizziamo il ruolo del Soccorso alpino e speleologico delle Marche, cruciale negli interventi di soccorso condotti in territori impervi, montani e in grotte, per il recupero e il trasporto sanitario delle persone infortunate e in situazioni di pericolo, negli incidenti agricoli in ambienti difficili", dice il vicepresidente Filippo Saltamartini. L’accordo, che prevede un impegno finanziario annuale di 370mila, conferma la collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale e il S.A.S.M.