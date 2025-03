Rinnovati i comitati di quartiere. Tutti gli eletti nei consigli

Sono stati rinnovati martedì i comitati di quartiere a Matelica. Per il Centro storico presidente è stato eletto Rodolfo Minerva (nella foto), vice Lauretta Calcaterra, segretaria Miriam Larocca, consiglieri Francesco Doupenloup, Demade Gubinelli, Antonella Pelucchini, Sonia Riganelli, Federica Spuri Nisi. Per Regina Pacis presidente è Sonia Palombi, vice Alessandro Arditi, segretario Marco Papilli, consiglieri Manuela Bartocci, Paolo Capotondi, Mario Gigliucci, Ignazio Mariotti, Claudia Milanese, Lorenzo Morosi, Federica Mosciatti, Filippo Mosciatti, Antonio Riganelli, Milena Spitoni. Per San Rocco presidente è Andrea Tortolini, vice Fabiola Santini, segretaria Dalila Carboni, consiglieri Luigi Bertini, Anna Bugionovo, Barbara Camoni, Venanza Ciccarelli, Adriana Falsetti, Sara Fattorini, Filippo Milanese, Luciano Milanese, Elvio Mosciatti, Claudia Tortolini. Per Casette San Domenico presidente è Luca Bruzzechesse, vice Luca Aureli, segretaria Giuseppina Bruzzechesse, consiglieri Silvana Bartocci, Romina Boni, Rosanna Lori, Andrea Piras, Alessandro Rotoloni. Per Piane presidente è Giovanni Traballoni, vice Gabriele Pauli, segreteria Deborah Stroppa, consgilieri Danilo Copponi, Anna Maria Duri, Maria Giuseppina Mercuri, Maria Silvia Poduti, Maria Antonietta Porcarelli, Luciano Tavolini, Giovanni Ubaldi. Manozzini, presidente Catia Grasselli, vice Marco Romaldini, segretario Andrea Bravetti, consiglieri Arianna Caballina, Diana Stefania Cotor, Marco Falcioni, Tiziana Farroni, Antonio Grasselli, Andrea Spitoni, Sandro Stronati, Paolo Valdo, Daniela Vitali. Braccano, presidente è Nella Sestili, vice Simone Menichelli, segretaria Maria Cristina Mosciatti, consiglieri Vania Abbate, Maria Francesca Marangolo, Adriano Saperdi, Sandra Stopponi.

m. p.