Rinnovato il cda della casa di riposo. Lancellotti presidente

Rinnovato il cda della casa di riposo di Matelica. Alla guida della Fondazione Tommaso De Luca – Enrico Mattei, che gestisce la struttura, sono stati confermati la presidente Margherita Lancellotti, il vice Egidio Montemezzo, la consigliera Maria Laura Coicchio. Nuovi gli altri componenti: Marco Basilissi, Lara Zamparini, Pietro Valeriani e Stefania Pedica. Su proposta della maggioranza consiliare sono stati scelti Lancellotti, Basilissi, Coicchio, Zamparini, mentre per la minoranza Valeriani, per il vescovo Montemezzo, per le associazioni Mutilati e invalidi di guerra e Combattenti e reduci di guerra Stefania Pedica. La più importante sfida sarà la ricostruzione della parte più vecchia del complesso, l’ex monastero con il chiostro e la chiesa di Santa Maria Nuova, danneggiati dal sisma".

Matteo Parrini