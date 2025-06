Rinnovato il logo della rassegna

Presentato ieri anche il nuovo logo "Sferisterio Live Plus", simbolo che vuole racchiudere la freschezza e la dinamicità del progetto di Sferisterio Live, oltre alla sua molteplice offerta. "Abbiamo utilizzato come base il segno grafico del triangolo, indicante movimento e direzione e che ben richiama la prospettiva data dalle colonne e file di sedie dello Sferisterio – spiega Paolo Carassai, web content e autore del restyling del logo –. Nel triangolo abbiamo inserito il nome in blu dello Sferisterio, con aggiunta della parola "live" in rosso che indica la vivacità e la passione degli eventi. Accanto il segno +, per sottolineare la proposta diversificata legata a più comunicazione e crescita". A spiegare il motivo di questa evoluzione anche Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi, che dice: "La rinnovata veste grafica è stata ideata per rappresentare il cambio di passo che abbiamo impresso alla rassegna. Collaborando con l’Associazione Sferisterio abbiamo capito che ampliare la stagione di musica dal vivo porta benefici sia all’Arena che all’economia locale. Il "plus" aggiunto al nome della rassegna – conclude l’assessore Sacchi – indica il suo grande potenziale, sviluppato con più spettacoli, più visitatori, più introiti commerciali e un periodo di operatività più lungo".

Martina Di Marco