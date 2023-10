Rinnovato il patto col quartiere di Montefiore a Recanati

Rinnovata la convenzione fra Amministrazione comunale di Recanati e Comitato di Quartiere di Montefiore nato nel febbraio del 2008, su iniziativa dei residenti di questa frazione che si trova a circa 10 km dalla città ed è caratterizzata dalla presenza del castello. Oggi a rappresentare l’associazione è Moira Scalzini e accanto a lei ci sono Federico Veroli (Vice Presidente), Giuseppe Cartechini (Tesoriere), Fabiola Bartoli (Segretario), Delio Berrè, Enrico Bonacci, Paola Marinelli, Elia Menghini, Luigino e Simona Rocco e Lorenzo Veroli. Non essendoci nel quartiere nessun locale pubblico agibile per ora il Comitato svolge i suoi incontri nella sede del Circolo Combattenti e Reduci adiacente la Chiesa di San Biagio di proprietà della parrocchia. L‘impegno fra le parti, per ora, è legato soprattutto alla cura e pulizia della zona, specie del muro perimetrale del Castello stesso e alla realizzazione di iniziative e manifestazioni. A fronte di ciò l’Amministrazione concede annualmente al comitato un contributo di 3.000 euro. Nei prossimi anni, però, il Comitato sarà chiamato a svolgere un ruolo ancor più importante per la gestione del Castello che, dopo i lavori da realizzare entro il 2026, dovrebbe tornare ai vecchi fasti. L’Amministrazione ha già ipotizzato che saranno gli stessi cittadini ad occuparsi della sua manutenzione e delle attività: la torre potrebbe diventare un nuovo spazio espositivo per mostre mentre all’esterno è già presente una piccola semi arena dove allestire spettacoli.