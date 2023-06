Rinnovato patto di gemellaggio con Weiden Anche Li Pistacoppi in trasferta in Germania

Macerata ha rinnovato il legame con Weiden in occasione del 60esimo anniversario della firma del patto di gemellaggio. La delegazione maceratese, composta dal vicesindaco Francesca D’Alessandro, dai consiglieri Laura e Ulderico Orazi, Paola Pippa, Paolo Virgili e Li Pistacoppi, ha partecipato alla cerimonia venerdì nella cittadina tedesca, con il sindaco Jens Meyer. D’Alessandro punta a coinvolgere di più i giovani: "A loro, ci impegniamo di trasmettere e tramandare le nostre radici e tradizioni, ringrazio il gruppo de Li Pistacoppi che svolge un ruolo importantissimo – dice D’Alessandro –. Il nostro impegno sarà massimo affinché non si perdano realtà come questa e si possano rafforzare sentimenti di fratellanza e pace coltivando la cultura del gemellaggio". La delegazione di Weiden sarà a Macerata a fine agosto per San Giuliano.